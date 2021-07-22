Украина и Польша договорились и в дальнейшем противодействовать "Северному потоку-2": совместное заявление

Украина и Польша договорились и в дальнейшем противодействовать "Северному потоку-2": совместное заявление

Подчеркивается, что "Северный поток-2" создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба вместе со своим польским коллегой Збигневом Рау обнародовали заявление, в котором призвали Германию и США не относиться равнодушно к российской угрозе из-за завершения строительства "Северного потока-2".

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

По словам министров, решение о строительстве "Северного потока-2" создало политический кризис, кризис доверия и безопасности в Европе. Также это решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом.

Рау и Кулеба предупреждают, что запуск газопровода увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС.

"Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", — говорится в заявлении.

Украина и Польша обязались работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности .

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по этому вопросу.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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