Украина и Польша создадут совместную группу по БпЛА: Шмыгаль назвал ее задачи

Владислав Косиняк-Камыш и Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Дополнено новыми материалами

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что государство и Польша договорились создать совместную работу группу по беспилотным авиационным системам.

Об этом министр объявил на брифинге с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем и сообщил в Сети.

По словам Шмыгаля, в группу по беспилотным системам войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Реклама

"Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив. Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры», — рассказал украинский министр.

Он добавил, что центральным элементом оперативной группы будут программы совместного обучения, которые усилят способность противостоять врагу.

Шмыгаль также отметил, что Украина и Польша переводят сотрудничество по безопасности на новый уровень в ответ на российский террор. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения. Также она буде:

способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере дронов;

разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;

укреплять совместимость между ВСУ и Вооруженными силами Польши, обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Кроме того, Шмыгаль с Косиняк-Камышем подписали совместную декларацию об усилении безопасности и оборонного сотрудничества. Стороны договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL.

Реклама

А еще министры подписали письмо-обращение к коллегам из стран НАТО. Они призвали союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC), активно участвовать в его проектах.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае массированной российской атаки Польша не сможет защитить своих людей, поскольку ее ПВО не готова к таким вызовам. Поэтому Зеленский предложил польскому премьеру Дональду Туску, чтобы украинские военные тренировали коллег по ПВО. Президент подчеркнул, что такая помощь нужна не только Польше.

17 сентября спикер МИД Украины Георгий Тихий анонсировал, что в страну прибудет делегация польских военных, чтобы обсудить усиление безопасности воздушного пространства. Тихий отмечал, что этот визит является важным шагом в сотрудничестве и предусматривает обсуждение совместной работы с другими странами-партнерами.