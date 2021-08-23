Украина и Польша заявили о "затруднении" на границе с Беларусью

Украина и Польша заявили о "затруднении" на границе с Беларусью

Российско-белорусские военные учения состоятся 10-16 сентября.

На государственных границах Украины и Польши с Беларусью сложилось сложное положение.

Этот вопрос обсуждался на встрече президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Ситуация с безопасностью ухудшается в регионе, в том числе из-за проведения учений "Запад-2021" с участием российских и белорусских военных. "Лидеры государств согласились с тем, что российские учения "Запад-2021" создают напряжение и ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе", — говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Отметим, что учения пройдут с 10 по 16 сентября. Военные Беларуси и РФ будут проверять готовность своих армий "к защите Союзного государства".

Раньше в Минобороны Беларуси заявили, что "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования военной инфраструктуры и проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по назначению".

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