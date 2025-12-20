Украина и Португалия подписали важное соглашение: Зеленский сообщил подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру / © скриншот с видео

Киев продолжает усиливать оборонное сотрудничество с партнерами. На этот раз речь идет об одном из наиболее перспективных направлений современной войны — морских дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой португальского правительства.

Совместное производство дронов

Президент отметил стратегическую важность этой договоренности.

«Сегодня есть совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства по производству морских дронов… Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты», – отметил Зеленский.

Оружие и финансы

Помимо технологического партнерства Португалия оказывает и существенную финансовую поддержку. Зеленский поблагодарил Лиссабона за вклад в программу PURL, позволяющую Украине закупать американское оружие.

Также Португалия поддержала масштабное общеевропейское решение по финансовым гарантиям безопасности.

"Это 90 миллиардов евро для Украины на ближайшие годы - очень ощутимо", - подчеркнул президент.

Восстановление школ

Визит Луиша Монтенегру имел и гуманитарную составляющую. Португалия активно вовлекается в восстановление пострадавшей от войны образовательной инфраструктуры. В частности, речь идет о помощи украинским школам в Чернигове и Черкассах.

Президент также поблагодарил Португалию за уважение и поддержку украинской общины, которая нашла убежище в этой стране.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня, 20 декабря, доложит президенту о диалоге с США. Кроме того, Зеленский заявил, что США планируют отдельные встречи с Россией и предложили формат переговоров с участием Украины, США, России и, вероятно, Европы.