Украина и РФ демонстрируют гибкость относительно территорий: в СМИ раскрыли детали переговоров (обновлено)

Переговоры Украины и России / © ТСН

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Перед двухдневными переговорами в Абу-Даби Украина и Россия непублично демонстрируют гибкость обмена территориями, пока США усиливают усилия для завершения войны.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам чиновника, главной темой обсуждений на начинающихся переговорах во вторник, 10 ноября, станут гарантии безопасности для Украины. В частности, речь идет о возможности защиты Киева по принципам, аналогичным статье 5 Договора НАТО.

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Чиновник отметил, что в публичной плоскости обе стороны остаются непоколебимыми: Украина настаивает на возвращении к начальным границам, тогда как президент России Владимир Путин требует полного контроля над Донбассом.

Однако неформально и Киев и Москва демонстрируют потенциал для компромисса. Впрочем, любое территориальное соглашение, вероятно, будет заключено уже в конце переговорного процесса — после согласования послевоенной архитектуры безопасности.

Переговоры от США возглавят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Американское чиновник отметил, что после встреч внутри недели они могут поехать в Россию для переговоров с Путиным.

В Вашингтоне выражают аккуратный оптимизм на успех переговоров. Американский чиновник напомнил, что Дональд Трамп постоянно подчеркивает огромные потери обеих сторон с начала полномасштабной войны 2022 года.

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«Это первый раз, когда я чувствую, что мы видим настоящее желание с российской стороны завершить», — подчеркнул американский чиновник.

Обновлено: Американские чиновники провели закрытый брифинг для журналистов перед переговорами по Украине в Абу-Даби, о чем сообщил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу.

По его словам, в Вашингтоне стремятся выйти за пределы трехстороннего формата и привлечь к обсуждению послевоенной безопасности Великобританию, Германию, Францию, Италию, НАТО и ЕС.

Главной темой встреч станут гарантии безопасности. США призвали Россию согласиться, чтобы Украина получила защиту, похожую на статьи 4 и 5 НАТО.

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«Вопрос территории остается нерешенным. Россия продолжает требовать всю Донецкую область, в то время как Украина выступает за сохранение нынешней линии столкновения», — отмечает Рауфоглу.

Окончательные обязательства Соединенных Штатов зависят от Дональда Трампа, однако основное финансовое бремя, по словам одного из чиновников, должно взять на себя Европа.

Переговоры Украины и России в Абу-Даби — последние новости

Напомним, в течение 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ. Стороны планируют обсудить гарантии безопасности, прекращение огня и шаги для окончания войны.

Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби проходили в течение 4–5 февраля 2026 года. Тогда главным результатом переговоров стал обмен 314 пленными.

Также 4 ноября в Брюсселе прошли переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Главными темами встречи стали гарантии безопасности Украины и пакеты помощи для восстановления страны.

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