Украина и РФ почти договорились о встрече Зеленского и Путина: Турция раскрыла детали

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия «в общих чертах согласны» по поводу необходимости проведения встречи президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NTV.

Хакан Фидан подчеркнул, что война России против Украины уже привела к серьезным региональным и глобальным последствиям.

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«Кроме гуманитарной трагедии, целые города разрушены — это с одной стороны, а с другой — мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к более масштабной войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия», — добавил министр.

Детали Стамбульских переговоров и промежуточное решение

Глава турецкого МИД напомнил, что во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле на этой неделе уже обсуждались условия, при которых может состояться саммит Зеленского и Путина.

«Была достигнута принципиальная договоренность относительно саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют значительную роль. Поскольку мы продолжаем обсуждать этот вопрос осознаннее, я вижу готовность к встрече», — считает Фидан.

Он добавил, что по мере продвижения переговоров наблюдается проявление воли к поиску компромисса. Если этот процесс продолжится в том же духе, то может быть найдено промежуточное решение.

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«Не все готовы принять предложение. Мы работаем над созданием соответствующей обстановки», — отметил Фидан.

Напомним, переговоры в Турции завершились 23 июля вечером. Стороны договорились об обмене не только военных, но и гражданских лиц.

В ходе встречи делегаций Украины и России в Стамбуле 23 июля украинская сторона четко выразила россиянам три ключевых условия.

После переговоров в Стамбуле, международное внимание сосредоточилось на одном вопросе: действительно ли кремлевский диктатор Владимир Путин готов к серьезным переговорам.

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