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Украина и РФ согласовали новый раунд переговоров: в МИД Турции сообщили о дате
Турция готова принять представителей Украины и России для переговоров.
Украина и Россия согласовали новый раунд переговоров, а Турция готова принять стороны. Даты переговоров пока ожидают.
Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил 3 июня, передает Anadolu Ajansı.
Он сказал, что Анкара ждет встречи сторон.
Министр иностранных дел Хакан Фидан также перечислил текущие вопросы переговоров.
«Война между Россией и Украиной — это не только две страны, но и другие государства, стоящие за ними. Ситуация преобразуется в более глобальную войну. Мы ожидаем, что будет следующий раунд», — сказал Фидан.
В ходе переговоров в Стамбуле был достигнут прогресс по реализации решений, принятых на предыдущей встрече, а также по продолжению этого процесса отныне, отметил он.
Фидан также назвал встречу представителей Украины и РФ «лучшей из возможных с учетом психологии войны».
«Если будет еще ряд встреч, то переговоры лидеров станут неизбежными», — добавил он.
Ранее стало известно, что Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио после переговоров в Стамбуле.
между тем западные военные и политические эксперты оценили перспективы переговоров Украины и РФ и отметили, что на переговорах в Стамбуле 2 июня не произошло никаких сдвигов по критически важным темам.
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