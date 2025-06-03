Украина и РФ согласовали новый раунд переговоров: в МИД Турции сообщили о дате

Хакан Фидан — министр иностранных дел / © Associated Press

Реклама

Украина и Россия согласовали новый раунд переговоров, а Турция готова принять стороны. Даты переговоров пока ожидают.

Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил 3 июня, передает Anadolu Ajansı.

Он сказал, что Анкара ждет встречи сторон.

Реклама

Министр иностранных дел Хакан Фидан также перечислил текущие вопросы переговоров.

«Война между Россией и Украиной — это не только две страны, но и другие государства, стоящие за ними. Ситуация преобразуется в более глобальную войну. Мы ожидаем, что будет следующий раунд», — сказал Фидан.

В ходе переговоров в Стамбуле был достигнут прогресс по реализации решений, принятых на предыдущей встрече, а также по продолжению этого процесса отныне, отметил он.

Фидан также назвал встречу представителей Украины и РФ «лучшей из возможных с учетом психологии войны».

Реклама

«Если будет еще ряд встреч, то переговоры лидеров станут неизбежными», — добавил он.

Ранее стало известно, что Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио после переговоров в Стамбуле.

между тем западные военные и политические эксперты оценили перспективы переговоров Украины и РФ и отметили, что на переговорах в Стамбуле 2 июня не произошло никаких сдвигов по критически важным темам.

Читайте также

Реклама