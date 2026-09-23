Украина и Россия могут договориться о частичном перемирии: Рубио раскрыл детали

Марк Рубио / © Associated Press

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Украина и Россия проявляют интерес к частичному перемирию относительно прекращения взаимных ударов по энергетике.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио.

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Украина и Россия заинтересованы в энергетическом в перемирии — заявление Рубио

Американский чиновник рассказал о такой возможности после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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«Конечно, как вы понимаете, это тоже будет нелегко, но обе стороны выразили заинтересованность в этом», — отметил Рубио.

Госсекретарь напомнил, что Владимир Зеленский неоднократно подтверждал эту позицию публично. По словам Рубио, украинский президент упоминал о возможном перемирии и в их недавнем разговоре, и в своих последних интервью.

Оценивая возможные последствия такой договоренности, Рубио признал, что она не станет окончательным финалом боевых действий, однако будет иметь весомый положительный эффект в более широком контексте.

«Это не решит проблему войны, но, по моему мнению, определенным образом может потенциально облегчить часть ощущаемого в результате конфликта глобального давления», — подытожил госсекретарь США.

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Энергетическое перемирие — последние новости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет, а завершение войны Вашингтон связывает с переговорами между сторонами.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.

В свою очередь, в Кремле нагло заявляют, что якобы РФ ожидает возобновления переговоров в трехстороннем формате. В то же время, он высказался, что пока никаких реальных сдвигов в этом направлении нет.

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