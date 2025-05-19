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Украина и Россия немедленно начнут переговоры по прекращению огня - Трамп
Президент США Дональд Трамп после разговора с Путином объявил о начале переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "немедленно начнут переговоры" по прекращению огня.
Об этом он сообщил сразу после телефонного разговора с Владимиром Путином.
"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании войны", - заявил Трамп в обращении. По его словам, условия переговоров должны согласовываться исключительно сторонами конфликта.
Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошим", отметив, что тон и дух разговора были "отличными". Он добавил, что при негативном сценарии не стал бы скрывать свое мнение: "Я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже"
Президент США также сообщил, что Россия выразила готовность к масштабной торговле с США после завершения войны.
"У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал - безграничный", - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что Украина может стать большим бенефициаром этих процессов в контексте восстановления.
О результатах разговора с Путиным Трамп сообщил во время телефонных контактов с Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном, Джорджей Мелони, Фридрихом Мерцем и Александром Стаббом.
Кроме того, Папа Римский, по словам Трампа, выразил интерес к проведению переговоров на территории Ватикана.
"Пусть процесс начнется!" – завершил заявление президент США.
Напомним, ранее завершился разговор между диктатором Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который длился более двух часов.