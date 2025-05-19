Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "немедленно начнут переговоры" по прекращению огня.

Об этом он сообщил сразу после телефонного разговора с Владимиром Путином.

Заявление Дональда Трампа по поводу переговоров с Путином. / © Фото из открытых источников

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании войны", - заявил Трамп в обращении. По его словам, условия переговоров должны согласовываться исключительно сторонами конфликта.

Реклама

Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошим", отметив, что тон и дух разговора были "отличными". Он добавил, что при негативном сценарии не стал бы скрывать свое мнение: "Я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже"

Президент США также сообщил, что Россия выразила готовность к масштабной торговле с США после завершения войны.

"У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал - безграничный", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Украина может стать большим бенефициаром этих процессов в контексте восстановления.

Реклама

О результатах разговора с Путиным Трамп сообщил во время телефонных контактов с Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном, Джорджей Мелони, Фридрихом Мерцем и Александром Стаббом.

Кроме того, Папа Римский, по словам Трампа, выразил интерес к проведению переговоров на территории Ватикана.

"Пусть процесс начнется!" – завершил заявление президент США.

Напомним, ранее завершился разговор между диктатором Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который длился более двух часов.

Реклама