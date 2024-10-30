Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетике — Financial Times

Киев и Москва ведут переговоры по взаимному прекращению нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет издание Financial Time.

Источники журналистов, знакомых с этим вопросом, сообщили, что Украина стремилась возобновить переговоры при посредничестве Катара, поскольку в августе стороны были близки к соглашению, но все сорвалось из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", — сказал дипломат, ознакомленный с переговорами.

Это соглашение могло бы стать самой значимой деэскалацией с начала полномасштабного русского вторжения. Издание пишет, что президент Владимир Зеленский заявлял, что соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики может свидетельствовать о том, что в Москве готовы участвовать в реальных переговорах по полноценному прекращению войны.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что стороны уже сократили удары по энергетике за последние недели, потому что об этом договорились ранее разведывательные службы стран.

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Издание напоминает, что Россия уже уничтожила половину всех энергетических мощностей Украины, поэтому с наступлением зимы ситуация может ухудшиться, если удары будут продолжаться. В настоящее время Киев возлагается на свою атомную энергетику, а также на экспорт из Европы.

Ранее Украина и Россия признали, что прекращение взаимных ударов по энергетике и нефтеперерабатывающим заводам в общих интересах.

Вместе с тем, как пишет издание, по словам бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, ознакомленного с переговорами, Путин вряд ли пойдет на такое соглашение, пока войска РФ не вытеснят ВСУ с территории Курской области.

"Пока [украинцы] топчут землю Курскую, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре Зеленского", — сказал он.

В свою очередь, источники в украинских властях сообщают, что Киев будет и дальше наносить удары по нефтеперерабатывающим мощностям РФ, чтобы давить на Москву во время переговоров. У Киева нет рычагов, чтобы склонить Москву к переговорам, кроме как наносить удары по объектам энергетики и нефтяной отрасли на территории РФ.

Журналисты пишут, что предварительный раунд переговоров был сорван вторжением ВСУ на территорию Курской области и это произошло тогда, когда официальные лица начали планировать личную встречу в Дохе.

Катар стал посредником в этих переговорах после того, как в июне был проведен Саммит мира, на который РФ не был приглашен.

В Кремле отказались комментировать данную ситуацию. В свою очередь, в Офисе президента Украины на запрос ответили о нескольких попытках заключить подобное соглашение, но все они срывались. В свою очередь четверо высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что осенью прошлого года Киев и Москва дошли так называемой "молчаливой договоренности" не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Тогда Россия отказалась от нанесения ударов по украинской энергетике, в отличие от зимы 2022-23 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ответил, от чего зависит готовность Кремля к переговорам.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин заявил, что получил от Украины "секретное предложение".

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