Украина и Россия зашли в тупик в переговорах - эксперт
Переговоры с Россией могут вернуться к начальной фазе из-за отсутствия взаимоприемлемых решений.
Украина оказалась в переговорах с Россией «почти на нулевой отметке», и процесс может вернуться в исходную точку из-за отсутствия возможности найти компромиссные решения.
Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Радио NV».
По словам эксперта, реальная перспектива для предметных переговоров может появиться не раньше весны или лета следующего года. Он напомнил о предположении руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, который ранее предполагал возможность «окна для диалога» примерно в середине февраля.
«На мой взгляд, если такое окно и возникнет, то скорее в весенне-летний период», — отметил Попович.
Он добавил, что на политическую динамику могут повлиять экономические трудности РФ, которые становятся все более заметными. В то же время Украина также зависима от позиции Евросоюза, который продолжает внутренние дискуссии по использованию замороженных российских активов в пользу Киева.
Информационное давление РФ
Попович обратил внимание, что после встреч представителей США с украинской стороной Кремль активизировал распространение манипулятивных сообщений о ситуации на фронте.
По его словам, российские власти конструируют «альтернативную картину» военных событий.
«Пошел поток информации из параллельной реальности — о якобы взятии Покровска, Волчанска, окружении Мирнограда», — сказал обозреватель.
Эксперт подчеркнул, что Путин пытается навязать американским переговорщикам представление об успехах, которых нет на самом деле.
Попович отметил, что диктатору нужны громкие заявления и демонстративные символические действия, чтобы «доказать свою версию событий и поставить под сомнение позицию Украины».
Он подчеркнул, что после подобных информационных вбросов российские войска традиционно активизируют штурмы, чтобы создать хоть какую-то видимость подтверждения пропагандистских заявлений.
Планы Кремля относительно «буферных зон»
Обозреватель также прокомментировал очередные заявления Путина о возможности создания так называемых «буферных территорий» вдоль границы.
По его словам, Москва уже пыталась реализовать такие сценарии в Сумской и Харьковской областях, в частности в районе Волчанска. Подобные планы были и по Черниговской области, однако в этом году их реализовать не удалось.
Попович подчеркнул, что эти идеи остаются на повестке дня Кремля, что свидетельствует об отсутствии реального движения к мирному урегулированию.
«Путин формирует новые задачи на следующий год — это зима или весна 2026-го. Речь идет о попытке полностью захватить Донецкую область. И, к большому сожалению, места для мира в его планах нет», — подытожил эксперт.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин отклонил мирное предложение США и Украины во время встречи с американской делегацией в Москве 2 декабря.