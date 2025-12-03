Украина и Россия зашли в тупик в переговорах - эксперт

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Украина оказалась в переговорах с Россией «почти на нулевой отметке», и процесс может вернуться в исходную точку из-за отсутствия возможности найти компромиссные решения.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Радио NV».

По словам эксперта, реальная перспектива для предметных переговоров может появиться не раньше весны или лета следующего года. Он напомнил о предположении руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, который ранее предполагал возможность «окна для диалога» примерно в середине февраля.

«На мой взгляд, если такое окно и возникнет, то скорее в весенне-летний период», — отметил Попович.

Он добавил, что на политическую динамику могут повлиять экономические трудности РФ, которые становятся все более заметными. В то же время Украина также зависима от позиции Евросоюза, который продолжает внутренние дискуссии по использованию замороженных российских активов в пользу Киева.

Информационное давление РФ

Попович обратил внимание, что после встреч представителей США с украинской стороной Кремль активизировал распространение манипулятивных сообщений о ситуации на фронте.

По его словам, российские власти конструируют «альтернативную картину» военных событий.

«Пошел поток информации из параллельной реальности — о якобы взятии Покровска, Волчанска, окружении Мирнограда», — сказал обозреватель.

Эксперт подчеркнул, что Путин пытается навязать американским переговорщикам представление об успехах, которых нет на самом деле.

Попович отметил, что диктатору нужны громкие заявления и демонстративные символические действия, чтобы «доказать свою версию событий и поставить под сомнение позицию Украины».

Он подчеркнул, что после подобных информационных вбросов российские войска традиционно активизируют штурмы, чтобы создать хоть какую-то видимость подтверждения пропагандистских заявлений.

Планы Кремля относительно «буферных зон»

Обозреватель также прокомментировал очередные заявления Путина о возможности создания так называемых «буферных территорий» вдоль границы.

По его словам, Москва уже пыталась реализовать такие сценарии в Сумской и Харьковской областях, в частности в районе Волчанска. Подобные планы были и по Черниговской области, однако в этом году их реализовать не удалось.

Попович подчеркнул, что эти идеи остаются на повестке дня Кремля, что свидетельствует об отсутствии реального движения к мирному урегулированию.

«Путин формирует новые задачи на следующий год — это зима или весна 2026-го. Речь идет о попытке полностью захватить Донецкую область. И, к большому сожалению, места для мира в его планах нет», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин отклонил мирное предложение США и Украины во время встречи с американской делегацией в Москве 2 декабря.