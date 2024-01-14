Украина и Румыния начали переговоры по соглашению о гарантиях безопасности – подробности от ОП

Украина начала переговоры еще с одной страной о гарантиях безопасности.

Украина во исполнение поручения Владимира Зеленского начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности для нашей страны.

Об этом сообщает Офис президента.

Так, на полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации Формулы мира в швейцарском Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотом о заключении двустороннего соглашения о безопасности.

"Переговоры начаты по поручению Главы Украинского государства Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Они ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Это стало логичным продолжением договоренностей по результатам телефонного разговора президентов Украины и Румынии от 9 января 2024 года и шагом во исполнение Совместной декларации лидеров обоих государств от 10 октября 2023 года", — говорится в сообщении.

Как добавили в ОП, Румыния стала девятой страной, начавшей с Украиной двусторонние переговоры по безопасности, и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, а также его европейского и евроатлантического пути.

Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров.

Напомним, Ермак назвал пункты украинской Формулы мира, которые обсудят в Давосе.

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