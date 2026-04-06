Украина и Сирия возобновят работу посольств

Андрей Сибига / © Getty Images

Украина и Сирия достигли договоренности о возобновлении работы дипломатических представительств в Киеве и Дамаске уже в ближайшее время.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X после переговоров с сирийским коллегой Асаадом Хассаном аль-Шайбани.

«Мы договорились о возобновлении работы посольств в Киеве и Дамаске в ближайшее время — это важный шаг в укреплении нашего партнерства», — подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, активизация политического диалога уже приносит конкретные результаты и в экономической плоскости. После подписания Общего коммюнике о возобновлении дипломатических отношений объемы двусторонней торговли выросли в девять раз.

«И мы видим четкие возможности для дальнейшего расширения», — подчеркнул Сибига.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили инициативы безопасности, а также развитие торговых и морских маршрутов, которые могут усилить экономическое взаимодействие между странами.

Отдельное внимание было уделено продовольственной безопасности. Украина подтвердила готовность приобщиться к поддержке региона, в частности, через реализацию инициативы «Зерно из Украины».

Таким образом, Киев и Дамаск переходят от политических договоренностей к практической реализации сотрудничества, в частности, в дипломатической, экономической и гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский совершил официальный визит в Сирию, чтобы встретиться с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин встретился в Москве с действующим президентом Сирии, которого в Кремле называли главарем террористов.