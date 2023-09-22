Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем — Зеленский

Президент Украины анонсировал подготовку промышленной базы, чтобы вместе с США производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями после встречи с президентом Байденом в Белом доме.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

"Очень весомая встреча с президентом Байденом, его командой. Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам именно сейчас ".

Обсудили системное усиление Украины и нашей защиты, наших оборонных возможностей. Важная договоренность: Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу для производства систем ПВО и других необходимых вещей в копродукции. Украина устоит в этой войне. Но мы должны дать надежную защиту от повторения агрессии", — заявил глава государства.

"Формула мира – спасибо за поддержку. Усиление наших институций, украинского государства, восстановление страны после боевых действий, международное сотрудничество – сегодня успели обсудить многие темы. Наши команды будут работать над реализацией деталей договоренностей. Спасибо, Америко! Спасибо, господин Президент Байден!", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому! Есть первые договоренности.

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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