Переговоры Трампа с Путиным / © Associated Press

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Украина и ее европейские союзники будут разочарованы и встревожены российской версией телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом заявил московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

«Я думаю, что европейские лидеры и Украина будут очень разочарованы тем, что Дональд Трамп, похоже, не оказывал большего давления на Владимира Путина. Они надеялись, что это будет тот момент, когда Дональд Трамп выполнит свои угрозы на давление на Владимира Путина и подтолкнет его к прекращению огня», — говорит журналист.

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Он отметил, что, судя по словам Путина, никакого разговора о санкциях не было, а Трамп даже заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

«Я думаю, что эта фраза российского президента может встревожить европейских союзников Украины. Они бы интерпретировали это как очередное промедление России и уклонение от требований 30-дневного прекращения огня», — рассуждает журналист Sky News.

Беннетт говорит, что, несмотря на продолжительность разговора, кажется, что действительно мало что изменилось.

«Кажется, это не приблизило ситуацию к мирному соглашению или хотя бы прекращению огня в Украине вообще. Заявление Путина о том, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения договоренностей, почти совпадает с тем, что Россия говорила последние два месяца. Все, что действительно означает меморандум о предстоящих мирных переговорах, это то, что переговоры будут продолжаться», — объясняет журналист.

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Напомним, что вечером 19 мая завершились переговоры Путина и Трампа, продолжавшиеся более двух часов.

По итогам разговора Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия немедленно начнут переговоры по прекращению огня.