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Согласилась ли Россия на предложение о прекращении огня: Сибига раскрыл детали
Украина и ее ключевые партнеры провели экстренные телефонные переговоры, чтобы скоординировать усилия по достижению мира, на фоне продолжения российских атак и игнорирования предложений о прекращении огня.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел совместные телефонные переговоры с коллегами из Великобритании, Германии, Польши, США, Франции и ЕС.
Об этом Сибига написал в соцсети X.
«В развитие предварительных контактов президента Украины Владимира Зеленского провел конструктивные совместные телефонные переговоры с коллегами из Франции, Германии, Польши, Великобритании, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Было очень важно начать эту решающую неделю с содержательного разговора в таком формате о следующих шагах в продвижении мира. Я сообщил коллегам, что, согласно данным нашего военного командования, Россия игнорирует наше предложение о прекращении огня и продолжает атаковать вдоль всей линии фронта», — отметил глава МИД Украины.
Сибига также повторил, что Украина остается полностью преданной мирным усилиям. Все действия Украины показывают конструктивный подход. Он отметил смелое решение президента Зеленского выразить готовность к встрече с Путиным в четверг, а также отсутствие до сих пор ответа с российской стороны.
Чтобы дипломатия была эффективной и дала шанс миру, на фронте должна быть тишина. Вот почему полное, безусловное и длительное прекращение огня в течение не менее 30 дней остается критически важным. Мы скоординировали дальнейшие мирные усилия в ближайшие дни, а также санкции и другие шаги, которые могут быть предприняты, если Россия будет продолжать отвергать прекращение огня и мирные усилия», — резюмировал глава МИД Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершил «дипломатический гамбит», предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая.