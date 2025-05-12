Согласилась ли Россия на предложение о прекращении огня: Сибига раскрыл детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © МИД Украины

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел совместные телефонные переговоры с коллегами из Великобритании, Германии, Польши, США, Франции и ЕС.

Об этом Сибига написал в соцсети X.

«В развитие предварительных контактов президента Украины Владимира Зеленского провел конструктивные совместные телефонные переговоры с коллегами из Франции, Германии, Польши, Великобритании, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Было очень важно начать эту решающую неделю с содержательного разговора в таком формате о следующих шагах в продвижении мира. Я сообщил коллегам, что, согласно данным нашего военного командования, Россия игнорирует наше предложение о прекращении огня и продолжает атаковать вдоль всей линии фронта», — отметил глава МИД Украины.

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Сибига также повторил, что Украина остается полностью преданной мирным усилиям. Все действия Украины показывают конструктивный подход. Он отметил смелое решение президента Зеленского выразить готовность к встрече с Путиным в четверг, а также отсутствие до сих пор ответа с российской стороны.

Чтобы дипломатия была эффективной и дала шанс миру, на фронте должна быть тишина. Вот почему полное, безусловное и длительное прекращение огня в течение не менее 30 дней остается критически важным. Мы скоординировали дальнейшие мирные усилия в ближайшие дни, а также санкции и другие шаги, которые могут быть предприняты, если Россия будет продолжать отвергать прекращение огня и мирные усилия», — резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершил «дипломатический гамбит», предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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