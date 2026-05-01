Флаг ЕС

Упорные усилия президента Владимира Зеленского добиться ускоренного вступления Украины в Европейский Союз привели к росту напряженности в отношениях с европейскими столицами. Пока США взвешивают дальнейшую поддержку Киева, отказ лидеров ЕС ускорить график расширения усугубляет разочарование украинской стороны.

Об этом сообщает издание Financial Times (FT), ссылаясь на информацию от семи официальных лиц, присутствующих на переговорах, а также на собственные источники среди дипломатов и чиновников.

Позиция европейских чиновников: «Членство — это не подарок»

По данным издания, представители ЕС и США во время недавних встреч столкнулись с критикой со стороны украинских чиновников по темпам расширения Брюсселя. Европейские чиновники выражают беспокойство из-за все более «евроскептической» риторики администрации Зеленского.

Один из чиновников, участвовавший в частных разговорах, отметил:

«Членство — это не подарок. Возможно, в Киеве есть какое-то недоразумение на этот счет».

Другое должностное лицо добавил: «Они говорят: „Вы нам должны“, — и это не помогает».

Еще один представитель ЕС подчеркнул: «Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает [расширение]».

Разногласия во взглядах на термины и формат

Украина получила статус кандидата в июне 2022 года. Владимир Зеленский определил 2027 как целевую дату вступления. Однако европейские столицы отвергли эту идею. Также было отвергнуто предложение «обратного расширения», предусматривающее номинальное членство с постепенным доступом к благам по мере внедрения реформ.

Франция и Германия предлагают поэтапный процесс, который может растянуться как минимум на десятилетия. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал надежды Киева на скорейшее вступление «нереалистическими». Он также предположил, что ценой мирного соглашения, которое позволит членство, может быть то, что часть территории Украины больше не будет украинской».

Позиция Владимира Зеленского

Президент Украины исключает идею символических уступок. На прошлой неделе в Киеве он заявил:

«Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина защищает себя и, безусловно, защищает Европу. И она защищает Европу не символически — люди действительно гибнут. Мы защищаем ее всеми силами, которые у нас есть… Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноценное членство в Европейском Союзе».

По информации FT, Зеленский поручил дипломатам не вступать в обсуждение промежуточных вариантов, а настаивать только на полноценном членстве.

«Мы даже не будем это обсуждать», — подтвердил один из украинских чиновников.

Проблемы с реформами и финансированием

Несмотря на недавнюю разблокировку кредита в 90 миллиардов евро, европейские дипломаты указывают на замедление украинских реформ, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Также возникли разногласия по условиям выплаты средств: Брюссель требует повышения налогов для бизнеса, чему Киев сопротивляется из-за военных расходов экономики.

Источники FT отмечают, что на саммите на Кипре лидеры ЕС пытались сдержать ожидания украинского лидера.

«Ему пришлось услышать горькую правду. Это будет не так просто, как он думает», — отметил один из чиновников.

Некоторые дипломаты высказываются резче, отмечая важность партнерства с ЕС:

«Мы — единственные друзья, которые у него есть, так что, возможно, ему лучше держать язык за зубами».

Напомним, Украина планирует завершить основную часть переговоров о вступлении в ЕС за следующие полтора года. Это позволит подписать договор о членстве уже в 2027 году. Об этом 1 мая в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр Тарас Качка.

Также страны Евросоюза разрабатывают перечень краткосрочных преимуществ для Киева, которые позволят углубить сотрудничество с блоком еще до официального членства. Это стало ответом на отказ лидеров ЕС вводить процедуру «скорого вступления».

