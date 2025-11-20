Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Украина и США будут работать над пунктами плана для окончания войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

«Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, во время разговора с Дэниелом Дрисколлом были обсуждены «варианты достижения настоящего мира, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии».

«Мир нужен, и мы ценим усилия Президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу», — подчеркнул он.

Президент добавил, что Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров, и выразил надежду, что все три элемента будут достаточно сильными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может стать основой для активизации дипломатических усилий и завершения войны.