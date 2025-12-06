Украина и США достигли рамочных договоренностей, но прорыва не произошло — Bloomberg

Переговоры в США / © Associated Press

Реклама

Переговорщики от Белого дома и Украины договорились о «рамочных договоренностях по безопасности» и обсудили, какие возможности сдерживания будут необходимы в рамках мирного соглашения для прекращения войны с Россией.

Об этом пишет издание Bloomberg.

«Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могут привести к прекращению этой войны», — говорится в заявлении США, опубликованном после встречи.

Реклама

Американцы и украинцы также договорились о рамках договоренностей по безопасности и обсудили необходимые возможности сдерживания для поддержания крепкого мира.

Однако, несмотря на положительные формулировки, мало что свидетельствовало о значительном прорыве, который мог бы сигнализировать о новом импульсе в переговорах.

Зять президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер, и специальный посланник Стив Уиткофф в конце этой недели встретились во Флориде с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и главой Генерального штаба генералом Андреем Гнатовым в надежде на достижение мирного соглашения.

«Уиткофф и российские чиновники сначала разработали рамочную сделку, которую США представили как отправную точку для переговоров, даже несмотря на то, что союзники по всей Европе открыто опасаются, что эти усилия заставят Украину пойти на значительные уступки. Администрация Трампа также недавно лоббировала европейские страны против использования некоторых из этих активов для поддержки займа в помощь Украине, заявив, что это может продолжить войну, по словам людей, знакомых с этим вопросом», — отмечают журналисты.

Реклама

«Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств», — говорится в заявлении США.

Что известно о мирном плане США

Первый вариант плана мира, предложенный США, состоял из 28 пунктов. Один из главных пунктов касался территорий и предполагал, что Крым, а также Луганскую и Донецкую области признают де-факто российскими.

Украина, США и европейские партнеры 23 ноября в швейцарской Женеве приступили к серии переговоров. После этого американский план сократили от 28 пунктов до 19, учитывая позицию Украины.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в документе сохранили пункты о необходимости уволить гражданских и военнопленных по формуле «всех на всех» и вернуть похищенных Россией украинских детей.