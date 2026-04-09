Украина и США готовят новую встречу: Зеленский раскрыл, о чем договариваются

Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Стороны планируют либо трехсторонние переговоры, либо приезд американской делегации в Киев, после которого она отправится в Москву.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Что обсудят на встрече

Он уточнил, что переговорный процесс продолжается, однако часть ранее запланированных встреч пришлось перенести из-за ситуации на Ближнем Востоке. Зеленский заметил, что сейчас стороны дорабатывают текст документа. Главное внимание сосредоточено на том, как финансировать украинскую армию после войны и где взять дополнительные системы ПВО, в том числе американские, которые уже есть у партнеров.

Отдельным и наиболее значимым пунктом переговоров остается выработка конкретного алгоритма действий международного сообщества на случай новой угрозы. Владимир Зеленский подчеркнул сложность этого процесса. Он отметил, что именно реакция союзников на потенциальные будущие угрозы нуждается в детальном согласовании.

Зеленский подчеркнул, что все указанные аспекты сейчас находятся в стадии активного обсуждения. Эти вопросы являются основой активных переговоров, чтобы создать надежную и длительную защиту для страны.

Переговоры Украины с США и РФ — последние новости

Ранее президент заявлял, что переговоры в трехстороннем формате с Украиной, США и Россией тормозятся из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как ни странно, 8 апреля в России заявили, что надеются на возобновление мирных переговоров по завершению войны в Украине на фоне перемирия в Иране.

К слову, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что трехсторонние переговоры с участием Украины, Соединенных Штатов и России сейчас оказались в тупике.