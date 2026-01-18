Украина и США готовят соглашение "экономического процветания": что могут подписать в Давосе

Украина и США готовят соглашение "экономического процветания" / © Associated Press

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон планируют подписать ключевой документ об экономическом процветании Украины на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом говорится в материале Financial Times.

В то же время, договоренности относительно отдельного соглашения о гарантиях безопасности продвигаются сложнее. По данным Financial Times, двое высокопоставленных чиновников сообщили, что стороны рассчитывают согласовать общие "условия" такого документа. Ожидается, что они могут быть подписаны в Вашингтоне вскоре после завершения форума в Давосе.

Напомним, в минувшие выходные в Майами прибыла украинская делегация, которая продолжает переговоры с американскими коллегами по экономическому сотрудничеству и вопросам безопасности.

Зеленский и Умеров раскрыли детали нового этапа переговоров с командой Трампа во Флориде.