Украина и США готовят соглашение "экономического процветания": что могут подписать в Давосе
Во время Всемирного экономического форума в Давосе Украина и США могут заключить ключевой документ по экономическому процветанию.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон планируют подписать ключевой документ об экономическом процветании Украины на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом говорится в материале Financial Times.
В то же время, договоренности относительно отдельного соглашения о гарантиях безопасности продвигаются сложнее. По данным Financial Times, двое высокопоставленных чиновников сообщили, что стороны рассчитывают согласовать общие "условия" такого документа. Ожидается, что они могут быть подписаны в Вашингтоне вскоре после завершения форума в Давосе.
Напомним, в минувшие выходные в Майами прибыла украинская делегация, которая продолжает переговоры с американскими коллегами по экономическому сотрудничеству и вопросам безопасности.
Зеленский и Умеров раскрыли детали нового этапа переговоров с командой Трампа во Флориде.