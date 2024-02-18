Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО – Стефанишина

Украина и США могут подписать соглашение к июльскому саммиту Альянса в Вашингтоне.

Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Но сегодня это второстепенный вопрос в отношениях стран.

Об этом сказала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

"Соответствующие переговоры (о соглашении – ред.) проводились на уровне заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном (советник президента США по нацбезопасности – ред.). То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято ранее", — отметила вице-премьер.

Однако Стефанишиной подчеркнула, что сегодня Украина "должна сначала выжить, а дальше уже думать, как гарантировать свою безопасность".

"Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у Patriot были снаряды. И это вопросы жизни и смерти. Поэтому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны", – сказала она.

Напомним, в январе Украина и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности. Лондон стал первым, кто подписал с Киевом подобный документ.

На этой неделе соглашения о гарантиях безопасности были подписаны между Украиной и Германией с Францией.

Соглашение между Украиной и Францией предусматривает выделение на оборону 3 млрд евро в 2024 году.

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