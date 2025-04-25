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Украина и США не подпишут соглашение о полезных ископаемых на этой неделе: в чем причина
Работа по соглашению о добыче важных минералов продолжается.
Киев и Вашингтон достигли прогресса в соглашении о полезных ископаемых, но на этой неделе его не подпишут.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии Reuters.
По его словам, Украина и США все еще имеют вопросы, которые нужно решить перед подписанием соглашения о полезных ископаемых. В то же время Киев работает над тем, чтобы его заключили «как можно скорее».
«Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды работают очень тесно вместе. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем», — сказал Марченко.
На вопрос, может ли соглашение быть подписано на этой неделе, он ответил: «Нет, на этой неделе точно нет. Однозначно нет».
Что известно о надровом соглашении Украины с США
Идею о вовлечении США в разработку украинских ценных минералов впервые озвучил сам Зеленский осенью 2024 года.
В начале февраля Трамп заявил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь Украине. По его словам, украинская «территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов».
«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», — заявлял Трамп.
12 февраля, во время визита в украинскую столицу министра финансов США Скотта Бессента, Украине представили проект соглашения о партнерстве, предусматривающий инвестиции в полезные ископаемые. Владимир Зеленский заявил, что намерен его изучить и не подписывать сразу.
СМИ сообщали, что на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также отказался подписать документ, согласно которому США получили бы 50% собственности на полезные ископаемые, в том числе графит, уран, титан и литий.
В целом украинские чиновники заявили, что правительство продолжает переговоры по соглашению с администрацией Трампа.
Издание Telegraph писало, что требование Дональда Трампа о «возмещении» 500 миллиардов долларов помощи Украине выходит далеко за пределы контроля США над полезными ископаемыми страны. Соглашение охватывает все от портов и инфраструктуры до нефти и газа и других ресурсов.
18 апреля Украина и США подписали меморандум о недрах.