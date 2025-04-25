Украина и США не подпишут соглашение о полезных ископаемых на этой неделе: в чем причина

Киев и Вашингтон согласовали условия соглашения о полезных ископаемых / © Getty Images

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Киев и Вашингтон достигли прогресса в соглашении о полезных ископаемых, но на этой неделе его не подпишут.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии Reuters.

По его словам, Украина и США все еще имеют вопросы, которые нужно решить перед подписанием соглашения о полезных ископаемых. В то же время Киев работает над тем, чтобы его заключили «как можно скорее».

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«Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды работают очень тесно вместе. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем», — сказал Марченко.

На вопрос, может ли соглашение быть подписано на этой неделе, он ответил: «Нет, на этой неделе точно нет. Однозначно нет».

Что известно о надровом соглашении Украины с США

Идею о вовлечении США в разработку украинских ценных минералов впервые озвучил сам Зеленский осенью 2024 года.

В начале февраля Трамп заявил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь Украине. По его словам, украинская «территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов».

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», — заявлял Трамп.

12 февраля, во время визита в украинскую столицу министра финансов США Скотта Бессента, Украине представили проект соглашения о партнерстве, предусматривающий инвестиции в полезные ископаемые. Владимир Зеленский заявил, что намерен его изучить и не подписывать сразу.

СМИ сообщали, что на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также отказался подписать документ, согласно которому США получили бы 50% собственности на полезные ископаемые, в том числе графит, уран, титан и литий.

В целом украинские чиновники заявили, что правительство продолжает переговоры по соглашению с администрацией Трампа.

Издание Telegraph писало, что требование Дональда Трампа о «возмещении» 500 миллиардов долларов помощи Украине выходит далеко за пределы контроля США над полезными ископаемыми страны. Соглашение охватывает все от портов и инфраструктуры до нефти и газа и других ресурсов.

18 апреля Украина и США подписали меморандум о недрах.