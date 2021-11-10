Украина и США обновили Хартию партнерства: что изменится в отношениях

Украина и США обновили Хартию партнерства: что изменится в отношениях

В украинском МИДе определили топ-5 положений обновленного документа.

В среду, 10 ноября, во время встречи в Вашингтоне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали обновленную Хартию стратегического партнерства.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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По словам Дмитрия Кулебы, подписание этого документа позволит Украине и США еще более эффективно противостоять общим вызовам. Министр также отметил роль обновленной Хартии в противостоянии российской агрессии.

"Агрессия России против Украины закончится тогда, когда место Украины как неотделимой части Запада будет институализировано и не будет подвергаться сомнению", — отметил он.

В МИДе отметили пять главных положений обновленного документа:

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым;

в пределах ее международно признанных границ, включая Крым; США расширят взаимодействие для укрепления обороноспособности Украины , усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе, в частности, укрепления энергетической безопасности;

, усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе, в частности, укрепления энергетической безопасности; США поддерживают Украину на пути к полноправному членству в ЕС и НАТО ; свое внешнеполитическое будущее Украина имеет право выбирать самостоятельно, без внешнего вмешательства;

; свое внешнеполитическое будущее Украина имеет право выбирать самостоятельно, без внешнего вмешательства; США поддерживают план трансформации украинской экономики , направленной на реформирование и модернизацию ключевых секторов экономики и продвижение инвестиций;

, направленной на реформирование и модернизацию ключевых секторов экономики и продвижение инвестиций; в документе также отмечаются и реформы в Украине в сфере правосудия, создание антикоррупционных органов, земельной реформы, децентрализации, диджитализации и деолигархизации.

В своем Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что доволен проведенными переговорами в Вашингтоне.

"Лучший способ сдерживать агрессивные действия РФ - это сильная Украина, которая имеет сильных союзников", - подытожил он.

Напомним, что о возобновлении Комиссии стратегического партнерства Владимир Зеленский и Джо Байден договорились еще в начале сентября во время визита украинской делегации в Штаты. По словам Дмитрия Кулебы, президенты договорились не только возобновить деятельность комиссии, но и усилить ее и сделать более действенной.

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