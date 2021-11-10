Украина и США обновили Хартию партнерства: что изменится в отношениях

В украинском МИДе определили топ-5 положений обновленного документа.
В среду, 10 ноября, во время встречи в Вашингтоне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали обновленную Хартию стратегического партнерства.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
По словам Дмитрия Кулебы, подписание этого документа позволит Украине и США еще более эффективно противостоять общим вызовам. Министр также отметил роль обновленной Хартии в противостоянии российской агрессии.
"Агрессия России против Украины закончится тогда, когда место Украины как неотделимой части Запада будет институализировано и не будет подвергаться сомнению", — отметил он.
В МИДе отметили пять главных положений обновленного документа:
- США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым;
- США расширят взаимодействие для укрепления обороноспособности Украины, усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе, в частности, укрепления энергетической безопасности;
- США поддерживают Украину на пути к полноправному членству в ЕС и НАТО ; свое внешнеполитическое будущее Украина имеет право выбирать самостоятельно, без внешнего вмешательства;
- США поддерживают план трансформации украинской экономики, направленной на реформирование и модернизацию ключевых секторов экономики и продвижение инвестиций;
- в документе также отмечаются и реформы в Украине в сфере правосудия, создание антикоррупционных органов, земельной реформы, децентрализации, диджитализации и деолигархизации.
В своем Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что доволен проведенными переговорами в Вашингтоне.
"Лучший способ сдерживать агрессивные действия РФ - это сильная Украина, которая имеет сильных союзников", - подытожил он.
Напомним, что о возобновлении Комиссии стратегического партнерства Владимир Зеленский и Джо Байден договорились еще в начале сентября во время визита украинской делегации в Штаты. По словам Дмитрия Кулебы, президенты договорились не только возобновить деятельность комиссии, но и усилить ее и сделать более действенной.
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