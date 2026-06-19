Украина и США обсуждают план "замораживания" войны— The Economist

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

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Саммит G7 открыл новое окно возможностей для украинской дипломатии. Теперь Украина и США обсуждают планы прекращения огня в развязанной Россией войне, несмотря на скептические настроения относительно намерений Кремля.

Об этом сообщило издание The Economist.

Итоги саммита G7

Европейские лидеры уже давно научились не воспринимать заявления президента США Дональда Трампа буквально. Однако саммит G7 завершился в атмосфере сдержанного оптимизма: возможно, США все же можно убедить снова активно поддержать Украину.

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Трамп прибыл на саммит на фоне напряженных отношений между союзниками, испорченных взаимными упреками и ростом трансатлантического недоверия. Впрочем, завершая визит, он назвал поездку «большим успехом». Лидеры семи государств — США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии — оценили заключенное им соглашение с Ираном как «прорыв».

Документ Трамп неожиданно быстро подписал прямо во время ужина в Версале 17 июня. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, морская коалиция под руководством его страны и Британии уже готова способствовать восстановлению безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Результаты саммита G7 для Украины

Однако для Европы ключевым итогом стало другое: все семь лидеров, включая США, подтвердили «непреклонную поддержку» Украине и пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе в энергетическом секторе. Также прозвучало обязательство предоставить Украине больше систем ПВО и дальнобойного вооружения, а еще изучить возможность производства союзнического оружия по лицензии на украинской территории.

Как отметил один французский дипломатический источник, Трамп осознал: «сегодня победителями являются украинцы, а проигравший — это Владимир Путин».

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Впрочем, оценивая позицию президента США в отношении Украины, следует и дальше сохранять сдержанный скепсис. Европейские партнеры уже неоднократно наблюдали, как он менял свое отношение к войне, все больше дистанцируясь от конфликта, который в свое время обещал завершить. Достаточно одного звонка от президента РФ Владимира Путина и любые договоренности, достигнутые на берегах Женевского озера, могут быстро потерять силу.

Трамп может вернуться к более активному участию в вопросе Украины

В то же время, европейские дипломаты убеждены: сейчас открывается новое окно возможностей для возвращения Трампа к более активному участию в украинском вопросе. Помощь Европы в разминировании пролива и обеспечении безопасности судоходства может стать частью неформального соглашения, по которому США в ответ усилят давление на Россию.

Умеренный оптимизм в значительной степени основывается на новом соглашении с Ираном. Теоретически оно решает сразу несколько важных задач. Прежде всего, дает американской администрации возможность снова сосредоточить хотя бы часть своего внимания на Украине. Кроме того, постепенно уменьшает напряженность на мировом энергетическом рынке, открывая путь к более жестким санкциям против российских энергоносителей. И, наконец, избавляет Россию сверхприбылей от высоких цен на нефть: речь идет примерно о 5-6 млрд дол. ежемесячно, позволявших Путину финансировать войну, сохраняя при этом относительную финансовую стабильность.

Не менее показательна и трансформация настроений в Вашингтоне. Там все сильнее закрепляются два ключевых украинских нарратива: России нельзя доверять, а Украина — не проигрывающая сторона, а приобретающая преимущество.

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Уже 18 июня, сразу после подписания соглашения, украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод на юго-восточной окраине Москвы, подняв над столицей РФ густой столб дыма. Подобные операции в США замечают.

Еще в мае секретарь армии США Дэн Дрисколл заявлял, что уровень интеграции украинских войск на поле боя превосходит американский. Впоследствии глава Пентагона Пит Хегсет признал: Соединенные Штаты «очень многому научились» из украинской практики использования дронов.

По словам близких к Белому дому источников, изменилось и личное восприятие войны Трампом: она стала для него более «человечной», более близкой к повседневной реальности. Как отметил один из бывших украинских чиновников: «Трамп обжегся на иранском опыте и теперь понял, что без давления на Путина не получит желаемого».

Впрочем, это еще не означает, что завершение войны уже близко. Но нынешняя ситуация может снова открыть то окно возможностей, которое закрылось весной, — на выгодных для Украины условиях.

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План прекращения огня в Украине

В начале года представители США, России и Украины предварительно согласовали дорожную карту до прекращения огня уже в мае. Однако момент был упущен. Но сейчас, по информации издания, неформальные контакты с Москвой возобновились, а между Украиной и командой Трампа продолжаются ежедневные консультации. Один из ныне обсуждаемых вариантов предполагает двухэтапное прекращение огня: сначала — ограничение боевых действий в полосе 50 — 70 км с обеих сторон линии фронта, а впоследствии — выход на более широкую мирную договоренность.

Один из украинских чиновников предполагает, что Россия вряд ли будет готова к уступкам раньше октября, когда может попытаться дать Трампу определенный предвыборный бонус — и «получить что-то взамен». Скорее всего, Кремль попытается затянуть процесс как минимум до весны, рассчитывая, что масштабная зимняя кампания ракетных и дроновых ударов по украинской энергетической инфраструктуре заставит Киев идти на компромиссы.

Препятствия на пути к мирному соглашению между Украиной и РФ

Несмотря на это, препятствия на пути к любому мирному соглашению остаются очень серьезными. Москва и дальше настаивает на так называемой «формуле Анкориджа» — пакете договоренностей, которые якобы были наработаны во время американо-российского саммита на Аляске прошлым летом. В то время Украина находилась в более слабой позиции, тогда как Россия, хоть и несет значительные потери, медленно продвигалась на юго-востоке.

Эти договоренности до сих пор остаются закрытыми для широких масс и вызывают немало споров, однако, по имеющейся информации, предусматривают юридическое признание российской оккупации всего Донбасса и Крыма, а также фактическое закрепление нынешней линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Для Украины такие условия неприемлемы.

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Кроме того, Россия рассчитывает на непоследовательность американского президента и на созданный им прецедент с отменой санкций против Ирана. Было бы наивно считать, что Путин добровольно откажется от войны или не воспользуется каким-либо новым развитием событий — даже прекращением огня для достижения собственных стратегических целей.

Несмотря на это, вырисовывается новая политическая реальность, и в значительной степени ее формируют именно украинцы. Как сказала украинская дипломат Лана Зеркаль: «Когда-то Путин пытался делать вид, что война где-то далеко. Теперь он уже не может этого делать, когда россияне видят дым своими глазами».

Напомним, на саммите G7 Трамп продемонстрировал неожиданное единство с лидерами Запада, отметив военные успехи Украины и согласившись рассмотреть возможность производства американского оружия, в частности, противоракетных систем, непосредственно в Украине. Президент США отметил необходимость скорейшего заключения мирного соглашения, заявив, что Россия должна остановить войну из-за катастрофических потерь и допустил усиление санкций против Москвы. Зеленский провел успешные переговоры с Трампом на полях саммита, где обсуждали защиту украинских городов от баллистики, лидеры G7 заверили в продолжении и наращивании поддержки Украины.

Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну с Россией до зимы путем дипломатии и системного давления, но готовится к сценарию затяжной войны. Президент призвал лидеров ЕС помочь с подготовкой к отопительному сезону, обеспечив поставки энергоносителей, оборудования и не менее 300 противоракет для защиты от российских ударов. Глава государства отметил важность ускоренной интеграции Украины в ЕС как гарантии безопасности. Зеленский также призвал срочно разблокировать 6 млрд. евро из Европейского фонда мира.

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