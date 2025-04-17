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Украина и США подписали меморандум по соглашению о ископаемых: что известно
Меморандум не является остаточным соглашением о полезных ископаемых, а лишь предшествует ему.
Украина и США в четверг, 17 апреля, подписали меморандум, удостоверяющий намерение сторон наконец финализировать соглашение о полезных ископаемых.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
«Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — пишет Свириденко.
В настоящее время готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. По мнению вице-премьера, соответствующее соглашение с США будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между странами.
«Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди финализация текста Соглашения и его подписание», — отметила Свириденко.
Она уточнила, что окончательное соглашение должны ратифицировать парламенты обеих стран США и Украины.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что соглашение Соединенных Штатов с Украиной о минеральных ресурсах будет подписано в следующий четверг.
Напомним, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что скандальное соглашение о редкоземельных металлах предложил сам Зеленский.