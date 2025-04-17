Украина и США подписали меморандум по соглашению о ископаемых: что известно

Юлия Свириденко / © Юлия Свириденко

Реклама

Украина и США в четверг, 17 апреля, подписали меморандум, удостоверяющий намерение сторон наконец финализировать соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — пишет Свириденко.

Реклама

В настоящее время готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. По мнению вице-премьера, соответствующее соглашение с США будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между странами.

«Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди финализация текста Соглашения и его подписание», — отметила Свириденко.

Она уточнила, что окончательное соглашение должны ратифицировать парламенты обеих стран США и Украины.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что соглашение Соединенных Штатов с Украиной о минеральных ресурсах будет подписано в следующий четверг.

Напомним, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что скандальное соглашение о редкоземельных металлах предложил сам Зеленский.

Читайте также