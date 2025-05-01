Украина и США подписали соглашение о ресурсах: что оно сигнализирует России

Скотт Бессент / © Associated Press

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Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции «историческим соглашением об экономическом партнерстве» между странами.

Значение соглашения было проанализировано экспертами Института изучения войны.

«Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа отдана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и преуспевающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп предусмотрел это партнерство между американским и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине», — говорится в заявлении американского министра.

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Также Бессент добавил, что ни государству, ни лицу, «финансировавшему или поставлявшему российскую военную машину — будет позволено извлечь выгоду от восстановления Украины».

Российская служба BBC сообщила, что соглашение содержит формулировку о том, что предстоящая военная помощь США Украине может быть названа «инвестициями» США в Украину, хотя эти детали остаются неподтвержденными на момент публикации этого отчета.

Напомним, Украина подписала с США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых.

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что в настоящее время соглашение носит максимально партнерский характер для Украины.

Подписание соглашения могло произойти несколько раз. Первая ее версия была передана Украине в феврале, после ее доработки и выхода на компромиссный вариант ее должны были подписать во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Однако тогда после ссоры президентов все сорвалось, а США затем существенно ужесточило требования к Украине.

Впоследствии сторонам удалось начать переговоры и найти компромисс.