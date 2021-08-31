Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Америка пообещала помогать Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений.

В Вашингтоне министр обороны Украины Андрей Таран и его американский коллега Ллойд Остин подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Об этом информирует Минобороны Украины.

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В соглашении определены дальнейшие шаги взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран для повышения военного потенциала Украины, сохранения ее территориальной целостности страны, прогресса на пути совместимости с НАТО и содействия региональной безопасности.

Америка пообещала помогать Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений. Киев взамен заверил, что продолжит реформы в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Также страны будут сотрудничать:

в Черноморском регионе для обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам;

в сфере кибербезопасности;

тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ для поддержки военного планирования и оборонительных операций.

Президент Владимир Зеленский назвал соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", — отметил Зеленский.

Новый этап в сотрудничестве и в оборонной сфере. В @DeptofDefense подписано соглашение по стратегическим основ оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в @NATO и совместное противодействие агрессии РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

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