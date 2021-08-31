Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Америка пообещала помогать Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений.
В Вашингтоне министр обороны Украины Андрей Таран и его американский коллега Ллойд Остин подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
Об этом информирует Минобороны Украины.
В соглашении определены дальнейшие шаги взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран для повышения военного потенциала Украины, сохранения ее территориальной целостности страны, прогресса на пути совместимости с НАТО и содействия региональной безопасности.
Америка пообещала помогать Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений. Киев взамен заверил, что продолжит реформы в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
Также страны будут сотрудничать:
- в Черноморском регионе для обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам;
- в сфере кибербезопасности;
- тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ для поддержки военного планирования и оборонительных операций.
Президент Владимир Зеленский назвал соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.
"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", — отметил Зеленский.
Новый этап в сотрудничестве и в оборонной сфере. В @DeptofDefense подписано соглашение по стратегическим основ оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в @NATO и совместное противодействие агрессии РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 31, 2021
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