Украина и США приняли соглашение о полезных ископаемых: что из него убрали — FT

Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио. Согласно ему, США и Украина создадут Инвестиционный фонд реконструкции.

Украина и США предварительно утвердили соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно согласованной версии соглашения, фонд будет получать 50% доходов с природных ресурсов для реинвестирования в экономику Украины.

Вашингтон отказался от своих самых жестких условий, поэтому из соглашения изъяли сумму фонда в 500 млрд дол. потенциального дохода от эксплуатации ископаемых, а также положение, согласно которому США будут иметь 100% контроль над коммерческим фондом. Однако в соглашении все еще нет четких гарантий безопасности. Этот вопрос, как и размер части Соединенных Штатов в фонде, должны обсуждать отдельно, вероятно, во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Перед окончательным принятием договора его должна согласовать Верховная Рада Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже анонсировал визит главы Украины Владимира Зеленского в Белый дом для подписания соглашения, которая предусматривает передачу США части доходов Украины от природных ресурсов.

Ранее The Economist раскрыл детали первоначального варианта соглашения между США и Украиной, которое Зеленский отказался подписать из-за несправедливых условий. А издание Axios сообщает, что экономическое соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах содержит проекты на оккупированных территориях.

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