Украина и США провели очередной раунд подготовки к заключению двустороннего соглашения о безопасности

Глава Офиса Главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки по подготовке к заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В состав украинской делегации, возглавленной руководителем Офиса Президента, вошли представители переговорной группы, утвержденной распоряжением Президента Украины от 8 января 2024 года с соответствующими изменениями.

«Недавнее одобрение США пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов значительно ускорило переговорный процесс, и, убежден, уже в ближайшее время наши лидеры смогут подписать двустороннее соглашение о безопасности», – подчеркнул Андрей Ермак.

Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс в согласовании основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий.

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«Соглашение не только в очередной раз подтвердит лидерство США в военно-безопасной поддержке Украины, но и будет непосредственно способствовать приближению победы над российским агрессором и заложит крепкие устои для долгосрочного сотрудничества Украины с США по укреплению обороноспособности нашего государства», – отметил руководитель Офиса президента.

В целом Украина заключила уже 9 двусторонних сделок безопасности. В частности, с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Ранее президент Зеленский анонсировал заключение новых сделок безопасности.

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