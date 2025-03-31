Украина и США провели первые переговоры по соглашению о ископаемых

Флаги Украины и США. / © zik.ua

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Украина и Соединенные Штаты приступили к обсуждению проекта соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, инициированного американской стороной.

Об этом сообщил источник в Офисе президента Украины на условиях анонимности.

Первый обстоятельный разговор состоялся в пятницу, 28 марта. Как отмечает собеседник, в переговорах принимают участие представители обеих сторон, в том числе юридические команды. "Украина готова продолжать работать над ней", - отметил чиновник.

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Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы намерен отказаться от соглашения и пригрозил "проблемами" в случае, если документ не будет подписан.

Президент Украины ранее подтвердил, что получил драфт соглашения. В то же время, он отметил, что документ содержит противоречивые положения: в частности, предложения рассматривать военную помощь США как долговое обязательство, а также пункты, которые могут помешать интеграции Украины в ЕС. По данным издания Bloomberg, американские компании в рамках соглашения должны получить приоритетное право на все инвестиции в сфере природных ресурсов в Украине.

Напомним, британское издание The Telegraph очень критически оценило последнюю версию соглашения о ископаемых, которое предлагают подписать США.