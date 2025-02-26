Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых: что оно предусматривает

Украинские и американские представители готовятся к заключению соглашения в ближайшее время.

26 февраля, завершились переговоры по так называемому "Соглашению о ископаемых". Финальный вариант соглашения удалось согласовать, и теперь представители Украины и США должны подписать его до конца недели.

По сравнению с предыдущими предложениями американцев тональность актуального документа совсем другая.

Главное обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном соглашении по "Инвестиционному фонду восстановления", который создадут обе страны.

О чем идет речь – узнайте в материале ТСН.ua.

Гарантии безопасности

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 26 февраля сообщил, что Украина и США завершили работу над соглашением о фонде восстановления, но окончательное решение зависит от гарантий безопасности.

По его словам, подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности невозможно. Также он отметил, что сегодня существует предварительное соглашение, определяющее условия функционирования инвестиционного фонда восстановления Украины.

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Премьер подчеркнул, что соглашение содержит ключевые моменты, связанные с гарантиями безопасности, и Украина не примет его без учета этого аспекта.

В частности, пункт 10 соглашения определяет фонд как часть двусторонних и международных договоренностей по миру и стабильности. США поддерживают стремление Украины к гарантиям безопасности, которые входят в план победы Зеленского.

Основные его компоненты:

членство в НАТО или аналогичные гарантии,

военная поддержка,

пакет сдерживания

экономическое сотрудничество.

Финансовые детали

Денис Шмигаль пояснил, что ключевым механизмом станет общий фонд, наполняющийся с будущих доходов Украины и взносов Соединенных Штатов.

Взнос Украины в фонд восстановления составит 50% будущих доходов, полученных от:

ренты или лицензий на добычу полезных ископаемых,

дивидендов от инфраструктурных объектов, используемых в добывающей отрасли.

Вклад США будет пропорционален и будет направлен на восстановление, безопасность и экономическое развитие Украины.

Фондом будут совместно управлять правительства Украины и США, а полученные средства будут реинвестировать в дальнейшее развитие страны.

По словам Шмыгаля, соглашение не предусматривает использование имеющихся или предварительных доходов Украины, что исключает риск потери финансовой независимости.

О каких месторождениях идет речь в соглашении

По словам Шмыгаля, старые месторождения, имеющиеся лицензии и рента не будут включены в соглашение с США относительно полезных ископаемых.

Речь идет только о будущих лицензиях и будущих разработках.

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"Инфраструктура, используемая для транспортировки или логистики, может использоваться и имеющаяся, вероятно, но это будет уже обсуждено в будущем соглашении об инвестиционном фонде, которое, кстати, мы должны начать разрабатывать совместно с правительством США немедленно после подписания этого предварительного соглашения", – заявил премьер.

Он подчеркнул, что готовящееся сейчас соглашение будет носить предварительный характер.

"То есть это соглашение носит предварительный характер. Прежде чем мы начнем очень конкретно, с привлечением уже международных юристов, так глубоко прорабатывать соглашение, собственно, о создании вот этого фонда", – отметил Шмигаль.

Реакция Евросоюза

Глава правительства сообщил, что США признают приоритетность европейской интеграции для Украины. В соглашении учтены интересы евроинтеграции и сотрудничество с международными финансовыми организациями, включая МВФ и Всемирный банк.

"В соглашении юридическим текстом это звучит так, что при разработке соглашения о создании инвестиционного фонда участники, то есть правительства США и Украины должны избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз, а также по обязательствам Украины и договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами", – уточнил премьер.

Кроме того, он напомнил, что в 2021 году Украина и Европа подписали меморандум о сотрудничестве в области критического сырья, поскольку 22 из 30 элементов, определенных в ЕС как критических, расположены в украинских недрах.

Когда подпишут соглашение

Шмигаль сообщил, что Украина и США готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых.

В частности, в рамках визита украинская делегация, в состав которой войдут представители правительства, будет иметь полномочия подписать предварительное соглашение после того, как президенты Украины и США достигнут договоренностей по гарантиям безопасности.

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Представитель правительства Украины подпишет предварительный договор в присутствии двух президентов, далее начнется работа над имплементацией договоренностей по гарантиям безопасности.

После этого начнется разработка конкретного соглашения по созданию совместного украинско-американского фонда для восстановления Украины.

Такой фонд станет важным шагом в привлечении инвестиций и развитии инфраструктуры государства.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя финальный вариант соглашения с США о коричных ископаемых.

Зеленский подчеркнул, что в соглашении нет долга в 500, 350 или 100 миллиардов, поскольку это было бы несправедливо.

"Я не пойду и на 10 центов возврата долга в соглашении с США. Иначе – это прецедент. Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны. Если какое-то в следующем соглашении будет условие, что новая помощь не будет бесплатной – я не буду играть. Скажут что – мы будем возвращать", – объяснил президент.

Фонд, предусмотренный соглашением, уже согласован, и у Украины есть равноправные партнеры.

Президент уверяет, что в новом доработанном соглашении с США все же речь пойдет о гарантиях безопасности Киеву.

"В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины". То, что меня брифинговали чиновники — это появилось, кажется, в 10 пункте. Важно, что это есть. Я это почитаю, и соглашение чиновники предлагают подписывать министрам", — заявил Зеленский.

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По его мнению, этот документ "может иметь большой успех или тихонько пройти". Это зависит от разговора с американским президентом Дональдом Трампом, считает президент Украины.

Также президент Украины отметил, что следующее, более детальное соглашение с США по поводу полезных ископаемых потребует ратификации Верховной Радой.

Как подчеркнул президент, перед заключением более детального соглашения о работе Фонда Украина должна "разобраться с лицензиями и провести аудит".

"Следующие соглашения будут говорить, как может работать партнерство", – уточнил он.

Напомним, украинские медиа опубликовали полный текст соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. О чем в ней идет речь – узнайте в публикации.

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