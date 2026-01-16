Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Киев и Вашингтон плодотворно поработали в вопросе достижения мира, но есть вопросы, на которые у сторон разные взгляды.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве 16 января.

«Я считаю, как раз у Украины инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем Россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматум, на мой взгляд, не работающая модель демократических отношений между странами», — высказался Зеленский.

Гарантии безопасности

Как подчеркнул президент, Украина должна четко знать, что война не возобновится снова, сразу, через месяц-два-три или после окончания президентского срока лидера США Дональда Трампа.

"Гарантии безопасности должны быть действующие, чтобы была вера перед всем украинским народом, а не любого лидера мира. Просто людей, которые верят и которые наши люди, которые разбираются в гарантиях безопасности из-за этой войны, гораздо лучше, чем большинство министров обороны мира. Здесь абсолютно опытный, к сожалению, из-за войны опытный народ, который хочет знать четкие гарантии безопасности и верить в них. Мне кажется, что это номер один», — рассказал президент.

Деньги на восстановление Украины и армию

Зеленский также отметил, что прекращение войны — это первый шаг, а дальше будет восстановление Украины. Государству также нужны средства на восстановление миллионной армии.

«Нам нужны деньги на восстановление армии, нам нужны деньги для того, чтобы у нас эта армия осталась, чтобы у нас было 800 тысяч. Это не просто слова, это конкретные деньги, конкретный объем на конкретные годы. И в бюджете таких денег у Украины не будет, потому что Украина будет восстанавливаться», — пояснил глава государства.

Он добавил, что в случае отсутствия четких фондов для восстановления, Украина будет для этого брать все средства из своего бюджета. Это означает, что придется выбирать — большая сильная армия или быстрое восстановление.

«Украина заслуживает того, чтобы она восстанавливалась быстро. На это нужны фондинги и так же сохранить самую главную гарантию безопасности — нашу армию. Это, мне кажется, стратегически важные вещи», — сказал Зеленский.

Окончание войны тормозит Россия

Президент понимает, что США хотят окончания войны уже завтра, но Украина хочет сделать это уже сегодня. Вместо этого Россия тормозит весь процесс.

«Мы заинтересованы обе стороны сделать это быстрее. И понимаем, что отсрочка подписания и окончания войны идет со стороны России», — сказал глава государства.

В качестве примера он привел договоренность с Россией по обмену 1000 пленных в конце 2025 года. Этот процесс Москва отсрочила.

"Россия затягивает все процессы, начиная с гуманитарного трека. Давайте поменяем тысячу человек. Отсрочили. Давайте обменяем хотя бы пятьсот. Отсрочили. Давайте обменяем всех на всех — это часть 20 пунктов. Отсрочили. Так кто отсрочил? Кто не хочет заканчивать войну? Вопрос не в желании, а вопрос в давлении. Нужно достаточное давление на Россию и все закончится. Я считаю, что мы очень близки к этому», — рассказал Зеленский.

Напомним, накануне Трамп заявил, что заключение мирного соглашения тормозит Украина, а не РФ. По его мнению, диктатор Владимир Путин готов к завершению войны, тогда как Зеленский демонстрирует меньшую готовность и якобы сдерживает процесс. В то же время американский лидер подтвердил намерение встретиться с украинским президентом на форуме в Давосе, где, по данным медиа, может быть обсужден план восстановления Украины на 800 млрд долл.

Зеленский отверг обвинения Трампа относительно затягивания мирного соглашения. Глава государства подчеркнул, что именно российский террор, в частности атаки «Шахедами» и удары по энергетике, которые оставляют людей без света по 30 ч., является главным препятствием для мира. Зеленский подчеркнул: Путину не нужны договоренности, а международное давление должно быть направлено исключительно на агрессора, который пытается сломать украинский народ холодом.