Украина и США выпустили совместное заявление по итогам переговоров в Женеве

На встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

В заявлении отмечается, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере и были сосредоточены и взаимно важны.

«Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и продолжительного мира. Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что в ходе обсуждения удалось добиться существенного прогресса в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов.

«Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире», — отмечается в тексте.

Украинская делегация во время встречи еще раз поблагодарила США и лично президента Дональда Трампа «за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней».

Стороны договорились продолжить работу над предложениями в ближайшие дни, а также поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами.

Окончательные решения по рамочному документу будут приниматься президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Женеве заявили, что достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский мирный план по Украине.