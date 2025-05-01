Украина и США заключили соглашение о полезных ископаемых: что она предусматривает

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых / © zik.ua

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В среду 30 апреля Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Она предусматривает создание паритетного Инвестиционного фонда для добычи более 50 видов ресурсов – от лития до нефти, сохраняя контроль Украины над недрами.

Как отмечают эксперты, это соглашение усилит долгосрочную поддержку между двумя странами.

Что означает для Украины заключение долгожданного соглашения и станет ли он шагом к завершению войны — узнавал ТСН.ua.

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Ключевые пункты соглашения о недрах

Издание Bloomberg отмечает, что подписанное соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам для разработки природных ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

Также Юлия Свириденко назвала ключевые пункты соглашения:

Украина сохраняет полный контроль над своими ресурсами – недра и добыча остаются под государственным управлением;

фонд создается на паритетной основе (50/50) из США, без доминирования одной стороны. Госсобственность (Укрнефть, Энергоатом и т.п.) не меняется, приватизация не предусмотрена;

соглашение не налагает на Украину долговые обязательства перед США и не влияет на евроинтеграционный курс;

фонд будет формироваться исключительно из доходов от новых лицензий на нефть, газ и критические материалы. Для его работы необходима только ратификация соглашения и небольшие изменения в Бюджетный кодекс;

США через DFC помогут привлекать инвестиции и технологии, а доходы Фонда не будут облагаться налогом.

По данным издания «Европейская правда», новое 12-страничное соглашение между Украиной и США (вместо предыдущих 90) определяет общие принципы сотрудничества в добыче полезных ископаемых, военной помощи и инвестициях.

Такие детали, как, например, управление фондом, должны быть зафиксированы в предстоящем «техническом соглашении».

Соглашение определяется четким перечнем полезных ископаемых, добыча которых будет регулироваться.

Впоследствии Свириденко сообщила, что документ будет ратифицирован как можно скорее.

Куда будут идти доходы от добычи

Также Юлия Свириденко подчеркнула, что доходы от добычи полезных ископаемых будут инвестироваться в новые украинские проекты.

«Доходы от добычи будут возвращаться в фонд и в течение следующих 10 лет реинвестиция будет происходить в Украине. Ни одна из сторон не будет претендовать на распределение дивидендов», — сказала она в эфире телемарафона.

В частности, Свириденко отметила, что список инвестиционных проектов будет обсуждаться с партнерами дополнительно.

Реакция Трампа по заключенному соглашению о недрах

В эфире телеканала NewsNation американский президент Дональд Трамп заявил, что новое соглашение о полезных ископаемых принесет США выгоду, которая «теоретически намного превышает» $350 млрд — сумму, которую, по его мнению, администрация Байдена предоставила Украине в виде финансовой и военной помощи.

«Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать и делать то, что должны. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы», — сказал Трамп.

Сигналы для Путина

Государственный секретарь США Марко Рубио комментируя заключение соглашения о полезных ископаемых, отметил, что это важный шаг к завершению войны в Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал подписанный с Украиной договор о создании совместного инвестиционного фонда реконструкции как «историческое соглашение об экономическом партнерстве».

Также он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа не просто соглашение о недрах, но и настоящий «роял-флеш» в мирных переговорах с Путиным.

По мнению экспертов Института изучения войны, это соглашение усиливает сигнал России о том, что администрация Трампа стремится к долгосрочному миру и процветанию Украины.

Президент США предусмотрел это партнерство между американским и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон продолжительному миру и процветанию в Украине», — говорится в заявлении американского министра.

Он также подчеркнул, что никакие структуры или лица, связанные с финансированием российской военной машины, не получат доступа к выгодам от восстановления Украины.

В свою очередь, политолог Игорь Чаленко подчеркнул, что со стороны США и ЕС есть синхронные сигналы по усилению санкций против РФ. Он отметил, что это изменение риторики партнеров, которую следует фиксировать.

По мнению Чаленко, Путину таким образом дают окно возможностей, чтобы выйти из этой ситуации с сохранением лица до 9 мая.

«Если этого не будет, тогда изменение позиции вполне возможно со стороны США. Эволюционно, я подчеркиваю. Радикальных изменений точно не следует ожидать», — заключил Чаленко.

Почему соглашение о полезных ископаемых важно для Украины

Издание Bloomberg отмечает, что Украина вернула расположение президента США Дональда Трампа, подписав соглашение о полезных ископаемых.

После провала февральского визита в Вашингтон, когда Владимир Зеленский покинул столицу США без договоренностей после конфликта в Овальном кабинете, новое соглашение символизирует возобновление доверия Трампа к Киеву.

Британское издание The Times отмечает, что предоставление доступа США к украинским недрам может стать толчком к возобновлению военной помощи Киеву.

Журналисты отмечают, что подписание 30 апреля «долгожданного соглашения» между Украиной и США укрепило доверие Киева к долгосрочной поддержке Вашингтона и одновременно ограничило возможность Дональда Трампа давить на Украину по поводу уступок в переговорах с Россией.

«Трамп боится брать на себя ответственность, если Россия уничтожит Украину после прекращения поддержки. Это может повторить ситуацию с позорным выводом войск США из Афганистана», – отмечают источники.

Как отмечает The Times, соглашение не предоставляет Украине четких гарантий безопасности, на которые рассчитывал Владимир Зеленский, но в Киеве надеются, что Трамп одобрит новые поставки вооружений хотя бы для защиты американских инвестиций в критические сектора, такие как энергетика.

Напомним, подписание рамочного соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США в последний момент оказалось под угрозой.

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