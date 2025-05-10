Украина и Запад готовы сделать Путину совместное "предложение": с чем поедет к диктатору Уиткофф

Спецпредставитель Трампа повезет Путину совместное предложение Запада по окончании войны против Украины / © Associated Press

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Команды переговорщиков из США, европейских стран и Украины разработали для России предложение мирного урегулирования войны против Украины.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на анонимного западного чиновника.

Так называемый «документ об условиях» содержит 22 предложения, в том числе прекращение огня на 30 дней. При этом собеседник отметил, что предложение отвечает одному из главных требований Путина о том, что Соединенные Штаты не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

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«Если Путин хочет выхода, вот его выход», — прокомментировал содержание документа чиновник.

Ожидается, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф представит разработанные предложения кремлевскому диктатору.

Напомним, Зеленский заявил, что с 12 мая должно начаться 30-дневное полное прекращение огня. На всех участках войны должен заработать режим всеобъемлющего перемирия на один месяц.