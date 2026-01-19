Украина или Гренландия: Мерц сказал, какой конфликт угрожает безопасности Европы больше

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что именно война России против Украины, а не российская угроза Гренландии, является ключевым вызовом для безопасности Европы. Политик отметил отсутствие сигналов от президента РФ Владимира Путина о завершении войны.

Об этом Мерц сказал во время выступления, отрывок из которого опубликовало Clash Report.

По словам немецкого канцлера, сейчас угроза для безопасности в Европе больше исходит с Востока, чем с Запада.

«Мы видим войну в Украине. Это серьезная угроза для всей нашей безопасности, в частности для безопасности всей Восточной Европы. Западная Европа, к которой относится и Гренландия, сейчас не находится под такой угрозой со стороны России в том объеме, как это иногда подается», — сказал Мерц.

Именно поэтому, акцентировал политик, он в своих разговорах в ближайшие дни планирует несколько больше сосредоточиться на Украине.

«Мы до сих пор не видим готовности Путина сесть за стол переговоров и прекратить эту войну. И это, собственно, сейчас является моей самой большой тревогой для безопасности Европы. Не Гренландия, а Украина», — отметил канцлер Германии.

К слову, накануне немецкая разведывательная группа из 15 военных под руководством контр-адмирала Штефана Паули досрочно завершила 44-часовую миссию в Гренландии и вылетела в Копенгаген. Несмотря на заявления Бундесвера о плановом завершении разведки и удовлетворительных результатах, СМИ связывают внезапный вывоз группы с ультиматумом президента США Дональда Трампа о введении пошлин для стран, которые наращивают присутствие на острове.

Российская угроза для Гренландии и посягательства Трампа на остров

Напомним, Трамп резко раскритиковал Данию за неспособность сдержать якобы российскую угрозу в Гренландии. Президент США заявил, что Копенгаген в течение 20 лет игнорировал призывы НАТО по укреплению безопасности стратегического острова, и подчеркнул, что теперь Вашингтон берет ситуацию под собственный контроль.

Кроме того, Трамп в письме к премьеру Норвегии Йонасу Гара Стере заявил, что из-за отсутствия Нобелевской премии мира больше не чувствует обязанности думать «исключительно о мире» и сосредоточится на интересах США. Он поставил под сомнение суверенитет Дании над Гренландией, утверждая, что Копенгаген не способен защитить остров от России и Китая. Глава Белого дома настаивает, что «полный и тотальный контроль» США над Гренландией является залогом мировой безопасности.