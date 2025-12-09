Украина или Россия: Трамп назвал страну с более сильной переговорной позицией

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп ответил, какая страна сейчас имеет более сильную переговорную позицию — Украина или Россия.

Об этом американский лидер сказал в интервью Politico, отрывок из которого опубликовало Clash Report.

«Нет никаких сомнений, это Россия, это гораздо большая страна», — заявил президент США.

Реклама

Он также в очередной раз повторил, что война в Украине никогда не должна была бы начаться, и не началась, если бы Трамп был президентом.

«Я наблюдал за тем, что происходило, и думал: вау, они могут создать серьезные проблемы — и так и произошло. Это могло перерасти в Третью мировую войну, честно говоря. Я думаю, сейчас это вряд ли произойдет», — сказал президент США.

Он добавил, что война является «серьезной проблемой».

«Это большая проблема для Европы, и они плохо с ней справляются», — отметил глава Белого дома.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решительно отверг ключевое требование нового мирного предложения, поддержанного США: Киев не уступит территорию России на Донбассе или где-либо еще. В то же время, после консультаций с европейскими лидерами в Лондоне, Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах, поскольку из плана удалось изъять «откровенно антиукраинские положения». Эти заявления сделаны на фоне давления со стороны Трампа, который критиковал Киев за медленное выполнение плана, что усиливает нервозность европейских столиц относительно переговорных рычагов Украины.