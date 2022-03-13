"Украина им не простит, никому, ничего", — Зеленский обратился к оккупантам и коллаборантам

"Украина им не простит, никому, ничего", — Зеленский обратился к оккупантам и коллаборантам

Президент призвал украинцев продолжать бороться против российского вторжения.

Украина выстоит в борьбе против России, украинцам следует продолжать уничтожать врага всеми возможностями, а оккупантов и коллаборантов ждет наказание.

Об этом в ночном видеообращении 13 марта сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Также читайте У оккупантов нет силы и духа покорить украинцев — Зеленский

"Украина выстоит в этом испытании. Нам нужно время, нам нужны силы, чтобы переломить пришедшую на нашу землю военную машину. Не буду преуменьшать угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы честные люди, а не министерство обороны России, которое лжет всем — миллионам своих граждан и даже руководителю Российской Федерации. Поэтому говорю откровенно — еще нужно держаться, еще нужно бороться. Каждый день, каждую ночь искать, как нанести врагу максимальный ущерб по всем направлениям обороны - под Житомиром, Киевом, Черниговом, Сумами, Харьковом, Луганском, Донецком, Мариуполем, на юге страны, и на дипломатическом фронте нашего государства. Имея такую тактику, и имея уверенность в своих силах, мы придем за своим", - сказал президент.

Зеленский добавил, что мы "придем в Мелитополь, и в Геническ, повсюду, где наша земля".

"И пусть оккупанты знают, пусть знают все коллаборанты, которых они найдут, что Украина им не простит, никому, ничего. Украина не забудет! Украина найдет и привлечет к ответственности каждого так, как это будет возможно", — подчеркнул президент.

Российские оккупанты не могут нас покорить - обращение Владимира Зеленского

Читайте также: