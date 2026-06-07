Украина имеет "карты": Зеленский неожиданно ответил Трампу на главный упрек относительно войны

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на прежние упреки президента США Дональда Трампа о том, что Киев якобы не имеет достаточно «карт» в войне с Россией. На фоне сообщений об успехах Сил обороны и отвоевании части территорий глава государства заявил, что главными «картами» Украины изначально были ее люди.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

«Вот что известно о картах. У меня не было карт, но у меня были люди. И это самое важное. Умные люди, смелые люди. И это наши „карты“, „карты“ Украины. И именно поэтому они произвели все, что нам было нужно. Все еще недостаточно из-за финансирования, из-за дефицита денег и так далее. Но мы сделали много», — подчеркнул Зеленский.

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По его словам, за годы полномасштабной войны Украина смогла создать мощное технологическое преимущество, прежде всего в сфере беспилотных систем.

«Теперь мы очень сильны в беспилотниках, в этих технологиях. Мы можем поделиться с нашими партнерами. Мы даже можем помочь Ближнему Востоку. И они получили наш опыт», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что значительную часть украинского войска сегодня составляют люди, которые пришли в армию из гражданского сектора и принесли с собой новые знания и подходы.

«У нас так много профессиональных людей, которые стали воинами, но пришли из гражданского сектора. Абсолютно. И я думаю, что именно поэтому они такие интересные. Они солдаты с другим бэкграундом. Они читают книги, и у них есть интернет. Даже на передовой мы имеем это», — отметил он.

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Президент также обратил внимание на различия между украинским и российским обществами.

«Они, Москва, они не имеют [свободного Интернета], они не пользуются социальными сетями в центре своей столицы. Мы можем использовать это на поле боя. Никто не запрещает это нашим солдатам. Они могут делать это, когда у них есть паузы или когда они хотят поговорить со своими детьми и так далее», — сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться приобретенным во время войны опытом со странами-партнерами.

«Теперь мы хотим поделиться своим опытом в сфере безопасности, экспертизой со всеми нашими союзниками, которые помогали нам с самого начала, и быть честными со всеми кто хочет это получить», — заявил президент.

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По его убеждению, главным предохранителем новым войнам является демонстрация силы и готовности защищать свое государство.

«Когда вы показываете таким сумасшедшим людям, как россияне, когда вы показываете таким людям, что вы сильны, что вы можете защититься в случае любых видов атак, они не выбирают войну. Итак, вы должны показать, что вы очень сильны и вы можете ответить в случае нападений на вашу страну, на ваших людей», — подытожил Зеленский.

В этом же интервью президент Владимир Зеленский заявил, что Украина значительно усилила собственное производство вооружения за время полномасштабной войны и уже близка к созданию собственных баллистических ракет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского «нет карт» и Украина не сможет завершить войну с Россией без его помощи.

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