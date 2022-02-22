Украина имеет поддержку Польши в борьбе с агрессией Кремля – Дуда

Незыблемость границ для нас является одной из фундаментальных норм международного права.

Президент Польши Анджей Дуда пообщался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверил его в полной поддержке Украины со стороны его страны.

Об этом польский лидер написал в сервисе микроблогов Twitter.

Właśnie rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa. Zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne и ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla. И że nienaruszalność granic to dla нас одна из важнейших norm prawa międzynarodowego. A wobec Rosji? UE и NATO twarde sankcje! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 21 февраля 2022

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“Только что говорил с президентом Украины. Я заверил, что у Украины есть полная сверхпартийная поддержка Польши в борьбе с агрессией Кремля. И что нерушимость границ для нас одна из фундаментальных норм международного права. А что касается России? Строгие санкции ЕС и НАТО!”, — отметил Дуда.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Также поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам — из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".

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