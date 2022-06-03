Украина имеет полное право определять, каким будет ее ответ на российскую агрессию – Госдеп

Украина имеет полное право определять, каким будет ее ответ на российскую агрессию – Госдеп

Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою территорию.

В США убеждены, что Украина имеет полное право определять, каким будет ее ответ на российскую агрессию, но Киев заверил, что не будет использовать западное оружие по целям на территории РФ.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, — пишет Укринформ.

«Украина имеет полное право отвечать на российскую агрессию», – подчеркнул официальный представитель Госдепа.

Ведь русские силы ведут боевые действия на суверенной украинской территории.

«Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою территорию. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонного оружия», — сказал Прайс в ответ на вопрос объяснить, каким образом может применяться американское вооружение в Украине.

В то же время он добавил: «Это правда, что мы получили заверения от наших украинских партнеров, что они не будут использовать эти вооружения для поражения целей на территории России».

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Прайс назвал печальной реальность, заключающейся в том, что российские войска развернуты внутри Украины в районах, расположенных достаточно далеко от российской границы.

Напомним, что Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS.

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