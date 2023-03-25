Украина имеет право на самозащиту — в МИДе прокомментировали доклады ООН о ситуации с правами людьми и обращении с военнопленными

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание доклады, подготовленные Мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.

Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД.

«Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины. В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту», — говорится в сообщении.

Как неоднократно отмечал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора.

Напомним, что следственная комиссия, уполномоченная ООН, выясняя обстоятельства нападений, совершенных российскими вооруженными силами во время вторжения в Украину, пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер. Государством-террористкой разрушены жилые дома, больницы, школы, гостиница, магазины, театр, аптека, детский сад и железнодорожный вокзал.

К тому же оккупанты заставляют пленных украинцев проходить так называемые "сессии по денацификации", предусматривающие жестокие побои. Кроме того, пленных подвергают поражению током с помощью военного телефона, что российские террористы называют "звонком Путину". Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

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В то же время, сначала председатель независимой международной следственной комиссии по Украине, которая поддерживается ООН, Эрик Месе заявил, что расследование нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину не выявило признаков геноцида в Украине.

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