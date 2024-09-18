В Кремле возмутились заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина имеет право на удары по России по международному праву.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

Представитель Кремля возмущенно назвал "недальновидным и непрофессиональным" решение Столтенберга "серьезно не воспринимать заявления Путина о последствиях ударов по России западным оружием".

"Нежелание НАТО принимать во внимание заявления Путина о последствиях возможных ударов по РФ — опасный и недальновидный шаг", — высказался Песков.

Заявление генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный способ для Украины защитить себя — это наносить удары по российским военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам, которые используются для атак на Украину.

"Нет сомнений, что Украина имеет право наносить удары по законным целям на территории России. Мы должны помнить, что это агрессивная война, которую Россия развязала против своего соседа, Украины. Это война по выбору России", — подчеркнул политик.

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