"Украина имеет право защищаться": Джонсон поддержал применение оружия против военных целей в России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия "не будет против" того, чтобы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории России.

По словам британского премьера, Украина имеет право защищать себя согласно всем законам вооруженного конфликта.

Об этом сообщает BBC.

Джонсон подчеркнул, что Британия не хочет, чтобы кризис вышел за границы Украины.

"Но украинцы, очевидно, как сказал Джеймс Гиппи (министр по вооруженным силам Великобритании — ред.), имеют право защищать себя. На них нападают с территории России… они имеют право защищаться и обороняться", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России. По его словам, Украина может нанести удар по запасам топлива и складам боеприпасов РФ, ведь это часть войны.

Министр по вооруженным силам Британии заявил, что Украина может вполне легитимно атаковать объекты в России

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