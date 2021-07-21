"Украина имеет свой голос": в США возразили, что просили Киев молчать по "Северному потоку-2"

"Украина имеет свой голос": в США возразили, что просили Киев молчать по "Северному потоку-2"

В Госдепе США подтвердили, что обсуждали с немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины, но от конкретики уклонились.

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле опровергает информацию о том, что администрация США якобы призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2".

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" во время своего визита в Киев 21 июля.

На вопрос, действительно ли Вашингтон давит на Украину в этом вопросе, как об этом сообщает Politico, Шолле ответил: "Нет. Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к ближнему и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

У Шолле также спросили, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье The Wall Street Journal — что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства "Северного потока-2".

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", — отметил он.

Между тем в американском Конгрессе выступили против соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2".

"Кремль и причастные европейские государства добиваются завершения строительства трубопровода "Северный поток-2". Этот проект вредного влияния России увеличит влияние Владимира Путина на Европу и негативно повлияет на альянс НАТО", — заявила конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе США в вторник, 20 Июле.

Напомним:

Уже в среду, 21 июля, США и Германия могут официально объявить подробности их крупной сделки по "Северному потоку-2". Как пишет The Wall Street Journal, Вашингтон откажется от санкций в отношении российского газопровода в обмен на немецкие инвестиции в энергетический сектор Украины и дипломатическую помощь Киеву (очевидно в урегулировании войны в Донбассе).

А издание Politico подтвердило то, о чем неофициально уже несколько недель говорят украинские политики и дипломаты. Администрация Байдена призывает Киев воздержаться от публичной критики крупной сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2", так как это может нанести вред отношениям между Вашингтоном и Киевом. Более того, издание пишет, что администрация Байдена призвала украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии по российскому газопроводу.

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