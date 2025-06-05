ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

Украина имеет все юридические и моральные права на ядерное оружие, – Андрей Белецкий

Единственными предохранителями мира для Украины являются собственная армия и собственное вооружение, включая баллистическое и ядерное.

Украина имеет все юридические и моральные права на ядерное оружие, – Андрей Белецкий

Об этом в интервью YouTube-канала «ОТДУШИВДУША» заявил Андрей Билецкий, командир Третьего Армейского Корпуса.

 «Вопрос ядерного оружия – обязателен для нашей страны. Мы на это абсолютно все права. Юридические, практические, физические и моральные», – считает Белецкий.

По его мнению, от новой волны российской агрессии защитить Украину может только собственная полумиллионная армия – современная, созданная по новому образцу и на уровне лучших военных подразделений.

«Все остальное – демилитаризованные зоны, французские контингенты, договоренности Трампа – оно нас ни от чего не спасет. Я не верю в эти меры, я верю исключительно в армию», – заявил комкор.

Он также поддерживает открытие экспорта украинского вооружения – это даст толчок производству оружия, отрасли ВПК и экономике Украины.

Напомним, ранее Белецкий предлагал альтернативу миротворческому контингенту – совместное со странами ЕС финансирование украинской армии, что позволило бы увеличить численность войска до 500 тысяч личного состава.

Дата публикации
Количество просмотров
241
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie