Украина ищет площадку для встречи Зеленского с Путиным: что известно

Украина выступает за прямую встречу президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы придать дипломатическому процессу новую динамику. Для организации таких переговоров Киев уже обратился, в частности, в Турцию и еще несколько партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга.

По словам Сибиги, Украина адресно попросила турецкую сторону посодействовать проведению такой встречи. В то же время, Киев готов рассматривать и другие площадки, если их предложат партнеры.

«Мы сейчас также выступаем за встречу, чтобы получить новую динамику дипломатическую — президент Зеленский, Путин. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще некоторые столицы. Мы к туркам адресно обратились. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы уедем. И для нас это важно», - сказал Сибига.

Накануне в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты призвали Украину и Россию к переговорам по достижению устойчивого мира. Заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс заявила, что Вашингтон и дальше будет работать над прекращением войны и поддерживает путь переговоров для остановки кровопролития.

В то же время, президент Владимир Зеленский, комментируя возможный визит американских представителей в Киев, призвал не делать из этого сенсации. По его словам, Украина и так находится с ними в постоянном контакте, а сам приезд американских переговорщиков нужен прежде всего США, а не Киеву.