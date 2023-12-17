Украина исключила Raiffeisen из списка спонсоров войны, чтобы Австрия поддержали санкции против РФ – Reuters

Австрия перестала блокировать следующий – 12-й пакет санкций Европейского Союза против России после того, как Украина согласилась убрать банк Raiffeisen Bank International (RBI) из списка международных спонсоров войны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Предостережения о санкциях Австрии сняты", – заявил дипломат.

Reuters также ссылается на информацию на сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК), на котором обнародован список "международных спонсоров войны". На момент публикации по RBI было сказано следующее: "Статус прекращен во время двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии".

RBI попал в украинский черный список в марте 2023 года. Одной из причин НАПК назвало продолжение Raiffeisen Bank работы в России.

Австрия добивалась исключения Raiffeisen Bank из списка в обмен на "зеленый свет" Вены в отношении 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, отмечает Reuters.

Напомним, Европейский союз на следующей неделе будет голосовать за 12-й пакет санкций против России.

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