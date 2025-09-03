"Украина как трамплин": Зеленский заявил об угрозе для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Если глава РФ Владимир Путин захватит Украину, она станет его трамплином для дальнейшего наступления на Европу.

Об этом шла речь в интервью французскому изданию Le Point президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский глава выразил мнение, что Россия не стремится к миру. По его словам, российский диктатор Владимир Путин чувствует себя «в достаточно комфортной ситуации», поскольку имеет абсолютную власть, которую он рискует потерять без нее.

Зеленский подчеркнул, что Путин, в отличие от советских лидеров, сконцентрировал в своих руках всю власть, несмотря на экономические проблемы внутри страны.

«Путин сохраняет свою жизнь, держась за власть. Он не обращает внимания на экономику. Конечно, у него есть ресурсы», — отметил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что, несмотря на значительные природные богатства России, ее население, особенно в сельской местности, сталкивается с финансовыми трудностями. Это объясняется тем, что «все богатство богатейшей земли мира, самой большой территории мира сегодня контролируется узким кругом лиц».

Зеленский добавил, что у Кремля много денег, но не тратит их на социальную помощь или создание достойных условий жизни для своего населения. «Путин еще не осознает, что его экономика пострадает», — констатировал президент.

«Украина станет трамплином»

По мнению Зеленского, если Путин сумеет оккупировать всю Украину, то использует ее в качестве плацдарма для дальнейших агрессивных действий.

«Сделает ли он это или нет, будет зависеть от решимости Европы. Если Европа будет сильной, он, вероятно, ничего не сделает, но если она будет слабой, то она испытает действия России», — сказал он.

Президент Украины также отметил, что расстояние между Москвой и Парижем составляет менее 3000 км, тогда как у российских ракет дальность 2500 км, а украинские — 3000. Это, по его мнению, подтверждает близость угрозы для Европы.

Напомним, 3 сентября во время встречи в Париже президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона, французский глава заявил, что основываясь на подготовительной работе военных, Европа «готова предоставить гарантии безопасности Украине и украинцам», как только будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-партнеров Украины начать переговоры по гарантиям безопасности для Украины.